Названа неожиданная польза кожуры мандарина
Очищая мандарин, мы часто выбрасываем самые полезные его части.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Радио 1" объяснила, что ценность мандарина не только в сочной мякоти, но и в кожуре, передает Day.Az.
"Белая прослойка между кожурой и дольками - настоящий концентрат пользы. В этих волокнах много биофлавоноидов", - заявила она.
По словам эксперта, в яркой цедре фрукта тоже много эфирных масел и витаминов, но есть нюанс.
"Она высококонцентрированная, и поэтому лучше чем-то разводить - тем же чаем. Но, естественно, предварительно нужно очень хорошо промыть", - подчеркнула диетолог.
Она добавила, что на косточках заострять внимание не рекомендуется. Также следует помнить об индивидуальных особенностях своего организма и не переедать.
