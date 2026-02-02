Названа неожиданная польза кожуры мандарина

Очищая мандарин, мы часто выбрасываем самые полезные его части.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Радио 1" объяснила, что ценность мандарина не только в сочной мякоти, но и в кожуре, передает Day.Az.

"Белая прослойка между кожурой и дольками - настоящий концентрат пользы. В этих волокнах много биофлавоноидов", - заявила она.

По словам эксперта, в яркой цедре фрукта тоже много эфирных масел и витаминов, но есть нюанс.

"Она высококонцентрированная, и поэтому лучше чем-то разводить - тем же чаем. Но, естественно, предварительно нужно очень хорошо промыть", - подчеркнула диетолог.

Она добавила, что на косточках заострять внимание не рекомендуется. Также следует ​помнить об индивидуальных особенностях своего организма и не переедать.