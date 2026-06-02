Назван снижающий риск заболеваний сердца напиток

Диетолог Карен Греча рассказала, какой напиток помогает снизить риск заболеваний сердца. Его специалистка назвала в беседе с изданием Eating Well, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, от заболеваний сердца защищает зеленый чай. Греча объяснила, что этот напиток содержит растительные антиоксиданты катехины, которые могут привести к небольшому, но тем не менее заметному снижению уровня общего и "плохого" холестерина. Кроме того, антиоксиданты оказывают общее противовоспалительное действие на организм, что тоже поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Катехины в зеленом чае обладают сильным антиоксидантным действием - они обнаруживают и уничтожают свободные радикалы, помогая связывать агрессивные металлы и снижая интенсивность вредных окислительных реакций", - добавила диетолог. Диетолог объяснила, что все это защищает кровеносные сосуды и мешает образованию бляшек в артериях.