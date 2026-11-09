Назван доступный напиток, который снижает давление и риск образования тромбов

Имбирный чай снижает артериальное давление и образование тромбов, улучшает кровообращение, рассказал "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов, передает Day.Az.

Активные компоненты имбиря (гинжерол, шогаол) помогают расслабить гладкую мускулатуру стенок артерий. Когда сосуды расширяются, сопротивление кровотоку снижается, и давление на их стенки падает.

"Для людей с гипертонией это может быть полезно, но при повышенных показателях давления некоторых врачей рекомендуется отказаться от чая с имбирем из-за риска индивидуальной непереносимости при приеме препаратов от давления. При гипотонии имбирь может еще сильнее снизить давление, поэтому требуется осторожность", - отметил врач.

Доктор подчеркивает: имбирь может взаимодействовать с гипотензивными препаратами, усиливая их эффект и вызывая чрезмерное снижение давления. Также он взаимодействует с антикоагулянтами (варфарин, аспирин), повышая риск кровотечения.

"Так, имбирь несовместим с антикоагулянтами (варфарин, аспирин, клопидогрел), потому что повышает риск кровотечения, с гипотензивными препаратами, так как может усилить их эффект и вызвать чрезмерное снижение давления, с препаратами для лечения диабета, потому что такое сочетание может снизить уровень сахара в крови слишком сильно. Поэтому нужно отдельно обсуждать с врачом употребление имбиря вместе с такими препаратами", - заключил доктор.