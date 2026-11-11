Ученые сравнили пользу фруктов и сока для здоровья сердца

Более частое употребление цельных фруктов связано со сниженным риском гипертонии, повышенного уровня холестерина, ишемической болезни сердца и инфаркта, в то время как фруктовый сок схожего эффекта не оказывает. К такому выводу пришли исследователи из Университета Северной Дакоты, проанализировавшие данные 371 тыс. человек. Результаты опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition (CDN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участников попросили рассказать о частоте употребления цельных фруктов и 100%-ного фруктового сока. По подсчетам ученых, среднем цельные фрукты испытуемые ели 1,06 раза в день, тогда как сок употребляли примерно раз в три дня.

После учета возраста, дохода, образования и курения более высокое потребление цельных фруктов было связано с меньшим риском гипертонии и повышенного уровня холестерина, ишемической болезни сердца и инфаркта. Для фруктового сока такой закономерности обнаружить не удалось. Статистически значимые связи были выявлены лишь в отдельных случаях и не формировали четкой картины.

Исследователи предполагают, что преимущество цельных фруктов может быть связано с содержанием пищевых волокон (клетчатки) и полифенолов. При приготовлении сока значительная часть клетчатки удаляется, что потенциально может влиять на скорость повышения уровня сахара и инсулина после употребления напитка.

При этом работа не доказывает, что именно фрукты напрямую предотвращают сердечно-сосудистые заболевания. Авторы отмечают, что необходимы более длительные исследования, чтобы подтвердить полученную связь.