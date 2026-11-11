Ученый рассказал, кому подойдет модная "голодная" диета

Набирающая популярность FMD-диета (Fasting Mimicking Diet) с имитацией голодания помогает снижать вес и избавляться от дефектных клеток в организме. Однако она противопоказана беременным, людям с недостатком веса и рядом хронических заболеваний, а у диабетиков, принимающих препараты для снижения сахара, может вызвать опасное падение уровня глюкозы в крови.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказал старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Суть FMD заключается в том, чтобы на пять дней в месяц резко сократить количество потребляемых калорий.

"В первый день рацион составляет около 1100 ккал, в следующие четыре - 700-800 ккал. Меню строится на небольшом содержании белка (примерно 10 %) и высоком количестве полезных жиров (45 %) и углеводов (45 %)", - рассказал Литвинов.

Как объясняет ученый, такое ограничение должно создать у организма эффект голодания. При нехватке пищи тело начинает активнее использовать собственные запасы жира, а клетки запускают процесс переработки поврежденных компонентов. Одновременно снижается уровень инсулина.

По мнению специалиста, эти процессы могут быть полезны для контроля веса. FMD также изучают в связи со снижением риска диабета второго типа и онкологических заболеваний. Однако считать такую диету доказанным способом профилактики или лечения рака нельзя.

"В первую очередь режим питания рассматривается для здоровых людей с избыточным весом. Диета не подходит детям, беременным и кормящим женщинам, людям с недостатком массы тела, выраженной потерей мышц и расстройствами пищевого поведения", - уточнил эксперт.

Особую осторожность также следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями. Например, при диабете ограничение калорий на фоне приема сахароснижающих препаратов может привести к опасному падению уровня глюкозы в крови. Среди возможных побочных эффектов также головокружение, слабость, головная боль, тошнота и раздражительность.

Более безопасной альтернативой ученый называет средиземноморскую диету. Она предполагает большое количество овощей, фруктов, бобовых и цельных злаков, использование оливкового масла, умеренное употребление рыбы, сокращение количества красного мяса и кондитерских изданий.