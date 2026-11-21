Йогурт может быть хорошим источником белка и кальция, однако сладкие питьевые варианты легко принять за обычный напиток и не заметить, сколько сахара в них содержится, рассказал специалист по снижению веса, нутрициолог Ефим Мигаль. В беседе с "Лентой.ру" он перечислил перекусы только кажутся полезными, передает Day.Az.

По словам нутрициолога, мюсли часто считают обязательной частью здорового завтрака. Однако все зависит от состава: в них могут добавлять сахар, масло и другие калорийные ингредиенты. В магазинах часто встречаются мюсли, в составе которых слишком много сахара и жиров. Тем, кому нужно быстро позавтракать, можно съесть цельнозерновые хлопья и добавить к ним ягоды или немного сиропа.

"Изюм, курага и финики содержат клетчатку и микроэлементы. Но при сушке из фруктов уходит вода, поэтому в 100 г сухофруктов калорий больше, чем в 100 г свежих фруктов. На ту же массу приходится и больше сахаров, в том числе фруктозы. При избыточном потреблении фруктоза может способствовать накоплению жира в печени, особенно если из-за нее растет общая калорийность рациона", - пояснил Мигаль.

Стоит следить за количеством съеденных сухофруктов. Даже полезные продукты могут давать лишние калории, если есть их слишком много, подчеркнул нутрициолог.

Десерты без сахара на фруктозе тоже не всегда можно отнести к полезным, отметил нутрициолог. Фруктоза - это тоже сахар. Калорий в ней столько же, сколько в обычном сахаре. Но перерабатывается она преимущественно в печени. Если регулярно получать много фруктозы и при этом переедать, в печени может накапливаться жир, что повышает риск жировой болезни печени и нарушений обмена веществ.

"Я не советую выбирать такие десерты в расчете на то, что они помогут похудеть. Надпись "на фруктозе" часто создает впечатление, что сладкое можно есть без ограничений. Но фруктоза тоже дает калории, и их количество имеет значение", - добавил Мигаль.