В Китае врач "вылечил" исхудавшего ребенка с помощью заказа из ресторана KFC, пишет Mothership, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Семья из провинции Хэнань привела к врачу ребенка, пожаловавшись, что школьник практически ничего не ест. Из-за этого он сильно похудел и выглядел болезненно. Бабушка мальчика считала, что у него недостаток кальция. Во время общения с пациентом доктор узнал, что ребенок может нормально поесть, но только не дома.

Медик решил проверить эту теорию и заказал подростку KFC прямо в больницу. Получив бургер, ребенок с удовольствием начал его есть, уверяя врача, что без проблем доест весь заказ. В какой-то момент школьник даже расплакался от полученного угощения. Пообщавшись с родственниками пациента, врач предположил, что тому просто не нравится домашняя еда.

После того, как об этой истории узнали пользователи соцсетей, люди начали шутить, что врач нашел лекарство от плохого аппетита. Другие комментаторы поинтересовались, чем же мальчика кормят дома.