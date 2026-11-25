Грецкий орех считается одним из самых полезных продуктов. Однако он также является сильнейшим аллергеном. При каких заболеваниях орех не стоит добавлять в рацион, рассказала врач-диетолог НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает Day.Az со ссылкой на 360.ru.

По словам доктора, у людей с чувствительным ЖКТ даже минимальное количество грецких орехов может вызвать вздутие и дискомфорт.

- При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, кишечных расстройствах употребление орехов может ухудшить состояние, так как грубая клетчатка и высокое содержание жиров раздражают слизистую, - добавила Русакова.

От орехов также следует отказаться в период обострения заболеваний печени, желчного пузыря и подагре. Грецкие орехи содержат большое количество жиров, что значительно перегружает желчеотделение.