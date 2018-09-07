Автомобилями BMW можно будет управлять голосом

Немецкий автоконцерн BMW анонсировал появление голосового помощника в автомобилях. С помощью ассистента можно будет управлять дополнительными функциями авто. Об этом сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Голосовой помощник базируется на технологии Amazon Alexa и облачном хранилище Microsoft Azure. Система будет встроена в бортовой компьютер авто и позволит обращаться к ней голосом. Водитель сможет управлять голосом некоторыми функциями (например, включать дальний свет или активировать дворники), а также общаться с ИИ на посторонние темы. Голосовой ассистент понимает контекст: например, если сказать "BMW, мне холодно", система включит обогрев салона.

Сообщается, что ассистенту можно будет дать любое имя, но в первой версии он будет общаться только мужским голосом. BMW обещает, что голосовой помощник будет добавлен в баварские автомобили, продаваемые в 23 странах, с марта 2019 года. Также производитель обещает, что система будет разговаривать на нескольких языках.

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