BMW опубликовала первое официальное фото нового кроссовера X7

BMW опубликовала первое официальное изображение конкурента Range Rover, Mercedes-Benz GLS, Audi Q7 и Cadillac Escalade - семиместного кроссовера X7. Премьера новинки состоится в середине октября. Продажи стартуют в начале 2019 года. Об этом сообщает Autonews.autoua.net, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

К сожалению, официальный тизер, появившийся на официальной странице баварского бренда в Facebook, не отличается информативностью. На нем видна лишь передняя часть кроссовера с массивной фирменной решеткой радиатора. Гораздо больше информации удалось получить благодаря шпионским фото салона и опубликованным в августе патентным изображениям кроссовера.

Дизайн новинки разработан в стилистике прототипа Concept X7 iPerformance, представленного год назад во Франкфурте. В основу кроссовера легла модульная архитектура CLAR, дебютировавшая на флагманском седане 7 Series нового поколения. Салон BMW X7 отделан натуральной кожей и алькантарой, и укомплектован новой цифровой приборной панелью, как у моделей 8 Series и большим сенсорным дисплеем iDrive. Для пассажиров второго ряда предусмотрена собственная консоль управления с настройками климатической системы, розеткой, парой USB-портов и двумя держателями для чашек. От младших кроссоверов BMW X5 и X6, "седьмой" будет отличаться трехрядным салоном, рассчитанным на шесть человек.

Патентное изображение BMW X7

Предположительно, моторную гамму BMW X7 составят 3.0-литровые "дизели" в нескольких вариантах мощности, бензиновые турбомоторы, в числе которых 4.4-литровая битурбо "восьмерка" мощностью 462 л.с., а также гибридный силовой агрегат от BMW 740e iPerformance. Трансмиссия - восьмиступенчатый "автомат" и задний или полный привод xDrive.

Производство новинки наладят на заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина. Предварительная стоимость семиместного кроссовера от 100 до 200 тысяч долларов. По слухам, позже у нового флагмана появится "заряженная" версия X7 M.

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