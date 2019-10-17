Компания Bytedance - разработчик приложения TikTok для обмена короткими музыкальными видео - запустила в Индии образовательную программу, направленную на укрепление позиций на одном из крупнейших своих рынков, а также на улучшение имиджа бренда перед местными властями, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Индии приложением Bytedance пользуются свыше 200 миллионов человек в месяц. В рамках проекта владелец TikTok вместе с такими индийскими стартапами, как Vedantu, Toppr, Made Easy и Gradeup, наполнит платформу роликами на образовательную тематику. Видео будут охватывать широкий ряд тем, от математики и курсов школьного уровня до изучения языков и здоровья.

Образовательная инициатива была запущена в ответ на растущий спрос со стороны пользователей, рассказал TechCrunch директор по продажам и партнерским отношениям TikTok Сачин Шарма. По его словам, обучающие видео - один из самых востребованных типов контента не только в Индии, но и во всем мире. За последние месяцы на TikTok было создано более 10 миллионов роликов на образовательную тематику, которые суммарно набрали свыше 48 миллиардов просмотров, сказал Шарма.

Образовательный контент привлекателен и для рекламодателей, что позволит Bytedance открыть новые возможности для монетизации. Помимо этого, инициатива может помочь компании улучшить взаимоотношения с властями. Ранее в этом году по решению суда в Индии приложение TikTok было удалено из магазинов Google и Apple - якобы сервис способствовал распространению порнографии и безнравственного контента. Позднее запрет был снят.

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