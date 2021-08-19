Jeep представил новый семиместный кроссовер

Компания Jeep представила новый семиместный кроссовер с названием Commander. Однако новинка не имеет отношения к одноименному автомобилю китайского производства, который выпускается с 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Jeep Commander создавался специально для стран Южной Америки. Ожидается, что премьер кроссовера состоится в Бразилии в конце августа.

Производиться Jeep Commander будет в штате Пернамбуку на предприятии концерна Stellantis.

Jeep Commander является удлиненным вариантом обновленного европейского кроссовера Compass, выпущенного в начале апреля текущего года. От Compass Commander отличается некоторыми элементами кузова, бампером, решеткой радиатора, размером и третьи рядом сидений в салоне.

Также новинку оснастили таким же, как у Compass 10,25-дюймовой виртуальной приборной панелью и отдельным квадратным сенсорным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, диагональ которого составляет 10,1 дюйма. В настоящее время технические характеристики кроссовера пока не называются.

Из неофициальных данных следует, что Commander получит на выбор 1,3-литровый бензиновый турбодвигатель, работающий в паре в 6-ступенчатым "автоматом", или 2,0-литровым надувным дизелем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Jeep Commander можно будет приобрести как с передним, так и полным приводом.