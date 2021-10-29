Mitsubishi представила гибридный кроссовер

Автопроизводитель Mitsubishi Motors Corporation представил гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом сообщает Automotive World, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Благодаря нашей технологии электрификации, которая обеспечивает экологичную езду, а также технологии управления всеми колесами для безопасности в любых погодных и дорожных условиях, мы уверены, что новый Outlander может сделать вождение еще более приятным и полноценным", - заявил президент компании Такао Като.

Новая модель Outlander PHEV была подвергнута значительным улучшениям, особое внимание уделено трем характеристикам: системе PHEV нового поколения, обеспечивающая более высокие ходовые качества и больший запас ход, безопасном и комфортном вождении в различных погодных и дорожных условиях и экстерьере с мощным внешним видом и современном интерьере.

Благодаря увеличению мощности передних и задних двигателей и аккумуляторной батареи примерно на 40 процентов, новая модель может продолжать движение в режиме EV и максимально избегать запуска двигателя даже при сильном нажатии на педаль акселератора.