Mitsubishi представила гибридный кроссовер
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Автопроизводитель Mitsubishi Motors Corporation представил гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом сообщает Automotive World,  передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Благодаря нашей технологии электрификации, которая обеспечивает экологичную езду, а также технологии управления всеми колесами для безопасности в любых погодных и дорожных условиях, мы уверены, что новый Outlander может сделать вождение еще более приятным и полноценным", - заявил президент компании Такао Като.

Новая модель Outlander PHEV была подвергнута значительным улучшениям, особое внимание уделено трем характеристикам: системе PHEV нового поколения, обеспечивающая более высокие ходовые качества и больший запас ход, безопасном и комфортном вождении в различных погодных и дорожных условиях и экстерьере с мощным внешним видом и современном интерьере.

Благодаря увеличению мощности передних и задних двигателей и аккумуляторной батареи примерно на 40 процентов, новая модель может продолжать движение в режиме EV и максимально избегать запуска двигателя даже при сильном нажатии на педаль акселератора.