Windows вернет пользователям право выбора браузера

Microsoft вернет Windows 11 возможность упрощенного выбора браузера по умолчанию, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты предполагают, что компания решила вернуть право выбора пользователям после критики со стороны конкурентов, таких как Opera, Mozila и Vivaldi. Так, после перехода на Windows 11 пользователи столкнулись со сложностями при желании сменить браузер Microsoft Edge на какой-либо другой. В обновленных настройках приложений по умолчанию пользователям предлагается выбрать программу для открытия разных файлов и ссылок. На данный момент Microsoft тестирует эту функцию, и пока неясно, когда она станет доступна каждому пользователю.