https://news.day.az/hitech/1430205.html В iPhone исчезнет слот для сим-карты

В iPhone исчезнет слот для сим-карты

Технологии, 27 января 2022 09:00 262
В iPhone исчезнет слот для сим-карты
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Apple может окончательно отказаться от физических сим-карт в новых смартфонах. Об этом сообщает издание iMore, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на специалиста агентства GlobalData Эмму Мор-МакКлун (Emma Mohr-McClune), которая поделилась информацией о новых iPhone. По ее данным, уже этой осенью американская компания может представить первый iPhone без слота для физической сим-карты. Исчезнувший разъем заменит модуль eSIM, на который потребитель сможет записать свой тариф сотовой связи.

"Операторам будет дан выбор, продавать новую модель iPhone только с eSIM вместе с версией, которая имеет поддержку eSIM и физической сим-карты", - отметила специалист. Таким образом, Мор-МакКлун полагает, что осенью 2022 года на рынок выйдут две версии iPhone 14 - со слотом для сим-карты и только с модулем eSIM.

Судя по всему, отказ от классической сим-карты станет шагом Apple на пути к созданию iPhone без отверстий и разъемов. Избавление от слота для сим-карты освободит место в смартфоне для других компонентов и позволит улучшить защиту от проникновения влаги и пыли.

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