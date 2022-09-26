Обновление Windows 11 сломало игры на ПК

Пользователи Windows 11 пожаловались на снижение производительности после выхода обновления 22H2. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жалобы пользователей ПК появились на Reddit и в социальных сетях. Как правило, о проблемах рассказали владельцы компьютеров с видеокартами Nvidia - геймеры сообщили, что производительность их устройств в играх резко снизилась. В большинстве случаев заметно снижается частота отображаемых кадров (fps), что непосредственно влияет на игровой процесс.

В Nvidia сообщили, что в курсе проблемы и попытаются найти решение. На момент написания заметки в Microsoft никак не отреагировали на последствия выхода "ломающего" обновления. Ожидается, что Nvidia и Microsoft должны провести расследование, чтобы выяснить источник неполадок.

Специалисты также раскритиковали американскую компанию, которая поспешно выпустила апдейт 22H2, не изучив всех недостатков. По словам журналистов, Microsoft могла обратиться к энтузиастам, которые проверяли обновление в рамках бета-тестирования, но не подошла к этому достаточно ответственно. В материале говорится, что самый простой способ исправить ошибки - удалить обновление.