В смартфонах Xiaomi появится питомец-тамагочи в виде кота

В новую версию прошивки Xiaomi MIUI 14 будет добавлен встроенный виртуальный питомец. Об этом сообщает портал TechGoing, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что анимированный виджет в виде кота будет "гулять" по экрану, спать и требовать взаимодействия от пользователя. По факту он является аналогом тамагочи - японской игрушки с виртуальным питомцем внутри, появившейся в 1996 году.

Релиз китайской версии MIUI 14 состоялся 11 декабря 2022 года - в день глобальной презентации Xiaomi. Первыми на базе MIUI 14 "из коробки" начали работать новые смартфоны линейки Xiaomi 13. Выход глобальной версии MIUI 14 запланирован на начало 2023 года. Ее будут поддерживать Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Pro Dimensity, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi MIX FOLD 2, Redmi K50, Redmi K50G, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Ultra и POCO F4 GT.