Названы три способа спасти кабель iPhone от поломки

Оригинальные кабели для зарядки смартфонов iPhone можно спасти от поломки с помощью подручных средств. Об этом сообщили техноблогеры на портале "Палач", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самый простой - пружинка из авторучек, которая позволяет извлекать и прятать стержень. Авторы объяснили, что нужно подцепить кончиком ножа крайний завиток пружинки и закрепить его за провод. "В итоге у вас получится копеечная система, которая защитит провод от перегиба и скручивания", - отметили техноблогеры.

Второй способ - с использованием термоусадочных трубок из полимеров. По словам блогеров, подобные аксессуары можно найти на маркетплейсах и в строительных магазинах.

"Диаметр трубки должен быть чуть больше диаметра провода - чтобы трубку можно было натянуть на кабель. Затем достаем фен и прогреваем нашу поделку. От потока горячего воздуха материал сожмется и "обхватит" кабель", - рассказали авторы.

Третий способ - обтянуть поврежденный кабель вощеным шнуром. Затем необходимо обтянуть кабель у края соединения со штекером несколькими слоями вощеного шнура. "В итоге получается около двух сантиметров достаточно плотной красивой шнуровки", - заключили техноблогеры.