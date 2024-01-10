Sony представила PlayStation 5 в новых цветах

На технологической выставке CES 2024 в Лас-Вегасе компания Sony представила варианты PlayStation 5 Slim в новых цветах. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новых цвета три: белый, синий и красный. Такие же используются в российском флаге. К новым консолям предлагается соответствующая палитра контроллеров Dual Sense.

По данным The Verge, для получения того или иного цвета не обязательно покупать новую приставку - достаточно приобрести боковые панели отдельно. В США такой аксессуар обойдется в $55 (5 тыс. руб. по курсу на 10 января 2024 года).

В The Verge отметили, что новые панели имеют глянцевое покрытие, от чего цвета кажутся более насыщенными. Белый цвет при этом ближе к серебряному, что "вызывает некоторую ностальгию по оригинальной PlayStation".

В Sony не раскрыли точную дату релиза панелей, но отметили, что он состоится "в ближайшем будущем".

PlayStation 5 - это игровая консоль, релиз которой состоялся в ноябре 2020 года. На конец 2024 года устройство разошлось по всему миру тиражом более 50 млн единиц.

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