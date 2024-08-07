Samsung Galaxy Z Fold 6 стал лучшим в мире камерофоном в своей категории

В свежем отчете экспертов лаборатории DxOMark новый складной флагман от Samsung (Galaxy Z Fold 6) уверенно занял лидирующую позицию среди складных смартфонов по качеству фото- и видеосъемки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты DxOMark оказались впечатлены широким динамическим диапазоном камеры, высокой детализацией изображения, эффектами боке, а также точной экспозицией и минимальным уровнем шума при ярком освещении. Отдельно отметили они и качество видеосъемки: детализация и стабилизация оказались на высоте.

Однако не обошлось и без замечаний. При недостатке света в помещении камера показала повышенный уровень шума, автофокус иногда сбивался, а цветопередача была не всегда точной. Экспозиция при видеосъемке также показала нестабильность, особенно при слабом освещении.

Несмотря на эти недочеты, Samsung Galaxy Z Fold 6 занял первое место в категории складных смартфонов, став лучшим камерофоном в своем классе. Он набрал 133 балла, что позволило ему расположиться на 45-м месте, на уровне таких моделей, как iPhone 14/iPhone 14 Plus, Pixel 7a, Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+.

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