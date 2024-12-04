Apple может потерять китайский рынок

Компания Apple продолжит терять долю на рынке смартфонов, если не решит проблемы с Китаем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Telecoms Tech News.

В материале говорится, что корпорация испытывает трудности с продажами смартфонов из-за того, что проигрывает конкуренцию китайским производителям. Так, в 2023 году бизнес в Китае принес 17 процентов от общего дохода Apple, но продажи упали на 8 процентов.

По оценке аналитика Дашвинджит Каур, Apple испытывает проблемы в том числе из-за того, что не в полной мере использует преимущества искусственного интеллекта (ИИ). Так, компания до сих пор не получила разрешение на запуск нейросети Apple Intelligence в Китае, что, по мнению автора, тормозит продвижение iPhone в регионе. "Напротив, отечественные производители быстро развивают свои возможности в области ИИ и уже договорились с властями", - отметила Каур.

В материал говорится, что нейросеть Apple в том числе состоит из чат-бота ChatGPT от OpenAI, но компания не может получить разрешение на работу сервиса в Китае. В итоге IT-гиганту либо придется отказаться от запуска ИИ, либо договориться с местным поставщиком подобных услуг - Baidu, ByteDance или другой компанией.

"Результаты "регуляторной навигации" Apple могут создать важные прецеденты для других, желающих получить доступ к крупнейшему в мире рынку телекоммуникаций", - подчеркнула автор.