Ученые бьются над загадкой разноцветных шаров, выброшенных на берега Австралии
Ученые бьются над загадкой разноцветных шаров, выброшенных на берега Австралии, пишет News.
Как передает Day.Az, агентство по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса получило сообщение от местного жителя о странных объектах, найденных им на пляже. В ответ на поступившую информацию администрация разместила предупреждающие знаки вдоль участков пляжа, информируя общественность о загрязнении, и инициировала операцию по очистке территории.
Как пишут СМИ, на пляже были неизвестные предметы, которые имели различные размеры, формы и цвета - от белого до черного. Некоторые объекты были размером с мяч для гольфа. Специалисты собрали их для дальнейшего анализа и планируют сравнить их с другими находками, сделанными в Сиднее за последние два месяца.
На данный момент эксперты до сих пор не могут определить источник появления этих объектов, так как недоступны исходные образцы для анализа.
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