Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 14 тысяч детей, 43 процента матерей которых признались, что к седьмому месяцу беременности они принимали парацетамол для облегчения болей. Специалисты провели тесты на память, коэффициент интеллекта, уровень дошкольного развития, темперамент и поведение.

Оказалось, что употребление обезболивающего матерями связано с высоким риском появления гиперактивности и рассеянного внимания у маленьких детей. Мальчики были более восприимчивыми к препарату, чем девочки. В более позднем возрасте негативных последствий не наблюдается. Отмечается, что на результат не влияли сторонние социальные факторы, а также причины, из-за которых женщины принимали парацетамол.

По словам ученых, результаты подтверждают рекомендацию, что женщинам следует соблюдать осторожность в приеме лекарств во время беременности.

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