Названы неожиданные предвестники инфаркта

Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди. Однако, как пишет Express, могут наблюдаться и другие неожиданные предвестники инфаркта миокарда.

По словам профессора Адама Тейлора из Ланкастерского университета, обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. Дело в том, что в нем активно развиваются "плохие" бактерии, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.

Также должен насторожить кислый привкус во рту. Не менее опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Тейлор подчеркнул, что это тоже может быть симптомом сердечного приступа.