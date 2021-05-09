Врач назвала три опасных последствия антисептиков

Главный врач сети клиник "Династия", инфекционист Татьяна Чаленко в беседе с URA.RU назвала три опасных последствия частого использования антисептиков, передает Day.Az.

По ее словам, в первую очередь антисептик нарушает нормальную микрофлору кожи. "Это ни что иное, как естественная защита и, уничтожая ее, мы способствуем развитию какой-то патогенной флоры", - сказала врач.

Кроме того, возникает сухость кожи, а также формируется устойчивость микроорганизмов к тем антисептикам, которые используются. Чаленко добавила, что в продаже появилось очень много контрафактных антисептиков, которые содержат метиловый спирт, при вдыхании которого можно получить токсичное поражение.

Специалист посоветовала мыть руки с мылом. По ее словам, антисептики - это удел медицинских организаций. "Там просто другая микрофлора и там все равно идет внедрение внутрь организма, так как требуется повышенная обработка поверхности кожи", - заключила она.