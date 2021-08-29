Препарат от рака оказался эффективным от смертельного заболевания

В ходе второй фазы клинических испытаний комбинация на основе лекарства от рака иматиниба показала эффективность в 100 процентов в борьбе с малярией. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В последнее время один из вариантов Plasmodium falciparum - паразита, вызывающего самую опасную форму малярии с самым высоким уровнем смертности, обрел устойчивость к лекарствам и широко распространился в Юго-Восточной Азии. Выяснилось, что в ряде районов до 80 процентов малярийных паразитов оказались устойчивы к лекарствам.

Исследователи из Италии и США обнаружили, что препарат иматиниб, разработанный компанией Novartis для борьбы с хроническим миелоидным лейкозом и другими видами рака крови, способен блокировать распространение паразита в культурах клеток крови. Сразу же после этого открытия начались клинические испытания препарата на людях во вьетнамской провинции Куангчи. В ходе второй фазы сравнивалась эффективность двух терапий - с помощью стандартных противомалярийных препаратов (пипераквина и дигидроартемизина) и комбинации иматиниба с ними. "Мы не испытывали иматиниб отдельно, так как лечить страдающих от потенциально смертельной болезни пациентов с помощью неиспытанной терапии было бы неэтично", - отметил соруководитель исследовательской группы, профессор Университета Пердью Филипп Лоу.

За двое суток комбинация с иматинибом убила в организме 90 процентов паразитов, а за три - 100. Получавшие препарат пациенты также вдвое быстрее переставали чувствовать боль. Исследователи отмечают, что, вероятно, успех иматиниба объясняется тем, что цель препарата не сам малярийный паразит, а эритроциты, которые тот инфицирует, использует для размножения и затем разрушает. "Так как наша цель - фермент красного кровяного тельца, у паразита нет возможности для того, чтобы обрести устойчивость. Он просто не может заставить мутировать белки в наших эритроцитах", - подчеркнул Лоу.