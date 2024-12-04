Джейхун Байрамов обсудил с вице-президентом ЕК процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с визитом на Мальте, провел встречу с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями о политическом диалоге, взаимоотношениях, сотрудничестве в сфере энергетической безопасности между Азербайджаном и Евросоюзом, а также о нормализации азербайджано-армянских отношений.