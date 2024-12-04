Железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Беларусью может стать регулярным

Сегодня в Баку состоялась встреча между заместителем председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Арифом Агаевым и делегацией "Белорусских железных дорог" (БЖД) во главе с заместителем председателя Андреем Якобсоном.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

Было отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями по развитию многостороннего сотрудничества между двусторонними и международными организациями, реализации проектов, представляющих общий интерес, организации регулярных грузоперевозок между двумя странами, в том числе по отправке грузов контейнерными поездами.

"Белорусская сторона выразила заинтересованность в отправке грузов через территорию Азербайджана по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Турцию, а также по маршруту Север-Юг в Иран.

Для усиления сотрудничества по коридору Север-Юг было согласовано продолжение переговоров о тарифной политике, технологиях перевозок и цифровизации, которые были обсуждены на трехсторонней встрече с участием "Российских железных дорог" в октябре этого года.

В ходе встречи также были проведены переговоры о расширении вагонного парка АЖД подвижным составом белорусского производства. Обе стороны выразили готовность обсудить возможность поставок в Азербайджан универсальных, крытых и вагонов-цистерн", - говорится в сообщении ЗАО.