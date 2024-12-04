Состоялась церемония в рамках завершения программы "Шуша - Молодежная столица ОИС"

Состоялась церемония в рамках завершения международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества-2024", осуществленной совместно министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества и министерством культуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики. Минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за Родину.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов рассказал о разрушениях, которые армяне совершили на этой территории.

Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поблагодарил молодежь из исламских стран за активное участие в программе. Он отметил, что проведение такого мероприятия в Шуше, культурной столице Азербайджана, вызывает гордость. Министр добавил, что в течение уходящего года наша страна организовала на высоком уровне ряд престижных международных мероприятий, в том числе такую престижную глобальную конференцию, как COP29.

Президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан выразил глубокую благодарность министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики за проведение мероприятий, проведенных в течение этого года. Он отметил, что Шуша является уникальным примером в мире благодаря своему культурному разнообразию. "Сегодня мы здесь, чтобы отметить не только результаты вдохновляющей программы, но и уникальное партнерство между Азербайджанской Республикой и Молодежным форумом ОИС. За последние более чем пять лет наше сотрудничество стало ярким примером единства и общей цели. Вместе мы добились многих успехов в областях культурного обмена, социально-экономического развития, дипломатии и технологических инноваций", - сказал Таха Айхан.

В трехдневном мероприятии приняли участие около 300 официальных представителей стран-членов и наблюдателей Организации исламского сотрудничества, молодежь и волонтеры.

Молодежный форум Организации исламского сотрудничества, играющий важную роль в развитии стран, ежегодно выбирает город из стран-членов Организации исламского сотрудничества "Молодежной столицей", и в течение года организует в этом городе международные мероприятия.

Напомним, что в октябре 2023 года на 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного Форума ОИС город Шуша, жемчужина Карабаха, был объявлен "Молодежной столицей" Организации исламского сотрудничества на 2024 год.

Отметим, что в конце официальной части мероприятия молодежь города Шуша вручила представителям Марокко символический ключ от "Молодежной столицы".

Молодежный форум "Молодежная столица ОИС" пройдет в следующем году в Марокко.