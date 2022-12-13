Названы полезные продукты для поджелудочной железы

Есть несколько продуктов, необходимых для поддержания здоровья и улучшения работы поджелудочной железы. Об этом NEWS.ru сообщила гематолог Людмила Васильева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самыми полезными продуктами для поджелудочной являются куриное филе, желательно отварное, а если на пару, то вообще отлично, нежирное молоко, натуральные йогурты, если вы их найдете, овощи, фрукты, фасоль, чечевица, любые крупы и ягоды", - отметила врач.

Как добавила гематолог, спиртные напитки являются сильным раздражителем для органа, поэтому не следует злоупотреблять алкоголем. Кроме того, жирные, острые и соленые продукты могут негативно отразиться на работе поджелудочной железы, заключила врач.