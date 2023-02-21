УФ-лампа может спровоцировать появление опухолей кожи и ногтевых фаланг

Ультрафиолетовая лампа, которую обычно используют для маникюра, может быть провоцирующим фактором развития злокачественных опухолей кожи и ногтевых фаланг, рассказала "Газете.Ru" заведующая отделением опухолей головы и шеи ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова" Минздрава России, врач-онколог Замира Раджабова, передает Day.Az.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга в США выяснили, что ультрафиолетовый свет от ламп для маникюра вызывает повреждения ДНК клеток человека, которые могут стать причиной возникновения рака кожи.

"Предположительно, воздействие ультрафиолета от ламп может быть провоцирующим фактором развития злокачественных опухолей кожи и ногтевых фаланг, но все эти предположения требуют тщательной проверки. Ультрафиолетовое излучение в лампах мощнее солнечного, однако однозначных данных о его вреде пока нет", - отметила Раджабова.

По ее словам, для защиты иностранные специалисты предлагают использовать во время маникюра перчатки, которые оставляют открытыми только ногтевые пластины - это снижает площадь воздействия ультрафиолета.

"Если на руках есть пигментные невусы, родинки, можно на всякий случай нанести перед маникюром на руки солнцезащитный крем. Это стоит делать и просто находясь на открытом солнце, кожу желательно оберегать", - рассказала Раджабова.