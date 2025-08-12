Ученые выяснили, как вирус Зика «обманывает» иммунитет

Ученые из Университета Огайо обнаружили, что вирус Зика способен активировать процесс "самопереваривания" клеток и разрушать белки AXL и TIM-1, которые обычно помогают организму распознавать и нейтрализовать инфекцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вирус Зика представляет особую опасность для беременных женщин из-за его способности поражать клетки плаценты и головного мозга плода, что может привести к тяжелым врожденным порокам развития. Главная угроза - врожденная микроцефалия, при которой у ребенка наблюдается ненормально маленький размер головы и недоразвитие мозга.

Обычно вирусы ограничиваются блокировкой одного или двух рецепторов, необходимых для проникновения в клетки. Однако, по словам ученых, вирус Зика оказался более изощренным: он использует три белка для управления процессом заражения и подавления иммунной защиты. Несколько вирусных белков действуют слаженно, чтобы "отключить" защитные функции клетки.

Авторы исследования обнаружили, что вирус не разрушает защитные белки напрямую, а включает клеточную программу аутофагии - систему, с помощью которой клетки очищаются от поврежденных компонентов. В данном случае вирус перенаправляет этот процесс, заставляя клетку буквально "переваривать" собственные молекулы иммунной защиты. Без AXL и TIM-1 иммунная система не может полноценно распознавать угрозу и формировать воспалительный ответ.

Эксперименты показали, что и африканский, и азиатский штаммы вируса одинаково успешно подавляют защитные белки в различных типах клеток - включая клетки мозга, легких и плаценты. Это объясняет, почему вирус Зика особенно эффективно поражает ткани, критически важные для развития плода и работы центральной нервной системы.

Исследователи также предполагают, что подобный механизм может быть характерен и для других вирусов из семейства флавивирусов - таких как лихорадка денге, вирус Западного Нила и желтая лихорадка, а также для вируса Эбола.