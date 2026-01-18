Назван неочевидный фактор развития болезни Альцгеймера

Нехватка сна повышает риски развития болезни Альцгеймера, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-терапевт клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Яна Кочеткова, передает Day.Az.

"Одной из основных функций сна является очищение мозга от продуктов обмена. Головной мозг является активным метаболическим органом, поэтому за целый день ему необходимо удалять продукты метаболизма. Если человек спит недостаточное количество времени, то накопление продуктов обмена, в частности белка амилоида, может привести к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера", - заметила доктор.

Кроме того, при недостаточности сна выработка и концентрация активных клеток иммунной системы, отвечающих за борьбу с бактериальными инфекциями, с вирусами, опухолевыми клетками, снижается. Кроме того, недостаток сна повышает выработку гормона кортизола, повышенная концентрация которого еще больше приводит к снижению активности иммунной системы, а тем самым к ухудшению борьбы с инфекциями.

"В наше время из-за повышенной освещенности выработка мелатонина нарушается. Все процессы в организме, в том числе и работа органов, рассинхронизируются, вследствие чего человек испытывает повышенный стресс и усталость. Нагрузки, которые человек выполнял ранее с легкостью, становятся ему тяжелы. Чтобы этого избежать, необходима обязательная физическая активность, также важно соблюдать режим питания, так как переедание, особенно на ночь, ухудшает засыпание вечером и снижает качество сна ночью. Также для улучшения засыпания за 30-60 минут необходимо приглушить в комнате свет, особенно если это спальня. Постарайтесь избавиться от постороннего шума и не используйте гаджеты перед сном", - заключила доктор.