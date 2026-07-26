Кардиолог предупредила о главных предвестниках инфаркта

Кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Поскакалова рассказала о главных предвестниках инфаркта миокарда.

Как передает Day.Az, о них врач предупредила в разговоре с "Лентой.ру".

Наиболее типичными симптомами инфаркта доктор назвала жгучую или давящую боль за грудиной, которая отдает в левую руку, шею, угол нижней челюсти. Она не изменяется при смене положения тела или на вдохе, длится обычно более 20 минут и не проходит при использовании нитроглицерина. Кроме того, предвестниками сердечного приступа могут быть и другие симптомы, например, тошнота, слабость, одышка и потливость.

По словам кардиолога, встречаются и атипичные формы инфаркта миокарда. "Их развитие в большей степени ассоциировано с такими факторами, как пожилой возраст и наличие сахарного диабета. В таких ситуациях проявления могут быть в виде боли в других местах грудной клетки, либо только в виде одышки, резкой слабости, тошноты и рвоты, боли в животе или спине, холодного пота, неритмичного сердцебиения", - пояснила доктор.