Рак не всегда дает о себе знать яркими симптомами, предупредил онколог Иржи Кубеш. В беседе с Metro он перечислил часто игнорируемые признаки онкологических заболеваний, которые легко принять за проявления других состояний и болезней, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кубеш отметил, что симптомом рака может быть не проходящее после отдыха и влияющее на работоспособность чувство усталости. "Этому состоянию есть много возможных объяснений, включая анемию, заболевания щитовидной железы, инфекции и плохой сон, но постоянную усталость всегда следует обсуждать с лечащим врачом", - подчеркнул врач.

Доктор добавил, что об онкологическом заболевании может свидетельствовать постоянный кашель, усиливающийся со временем, сопровождающийся одышкой, болью в груди или кровохарканьем. Наконец, возможным признаком рака Кубеш назвал необъяснимую потерю веса при прежних режиме дня и диете.

"Если симптом беспокоит в течение нескольких недель, продолжает возвращаться или просто кажется вам неприятным, всегда стоит пройти обследование, а не предполагать, что со временем все пройдет", - заключил врач.