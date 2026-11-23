Многие пациенты уверены в том, что чем больше анализов они сдали, тем полнее картина здоровья. Особенно это касается гормональных исследований - часто пациенты сдают анализ на инсулин и кортизол на всякий случай при усталости, лишнем весе или стрессе. Однако эти анализы в рутинной практике часто не имеют клинической ценности, рассказал "Газете.Ru" врач-терапевт "Инвитро" Дмитрий Бессуднов, передает Day.Az.

"Многие врачи называют анализ на инсулин одним из самых бесполезных в рутинной практике. Его результат не показывает инсулинорезистентность и не может повлиять на тактику лечения, если отклонение уже выявлено. Уровень инсулина сильно колеблется в течение дня, четких референсных значений для здоровых людей нет, а один анализ сам по себе не дает информации об инсулинорезистентности. Согласно современным рекомендациям, рутинное измерение инсулина не рекомендуется для диагностики диабета, контроля лечения или оценки адекватности инсулинотерапии. Более того, нет доказательств пользы определения инсулина у пациентов с диабетом 1-го или 2-го типа", - объяснил доктор.

По его словам, у анализа на инсулин есть узкие, но четкие показания, и они не имеют отношения к рутинной диагностике диабета или инсулинорезистентности. Поэтому сдавать его без назначения врача не нужно.

"С кортизолом ситуация еще сложнее. Этот гормон называют "гормоном стресса", и именно это название порождает главное заблуждение. Многие сдают его, чтобы проверить уровень стресса. Однако единичное его измерение в крови ничего не говорит об уровне стресса. Врачи называют несколько причин, почему рутинный анализ на кортизол неинформативен: во-первых, он сильно колеблется в течение дня, во-вторых, на кортизол влияет буквально все, даже подъем по лестнице может повысить его уровень, в-третьих, для этого гормона нет единой нормы. Повышение кортизола нередко отражает обычный стресс, а единичное измерение ничего не доказывает. Поэтому сдавать его просто так смысла нет", - заметил врач.

Как и в случае с инсулином, у кортизола есть строго определенные показания, и они не имеют отношения к оценке уровня стресса или усталости. Это подозрение на синдром Кушинга, болезнь Аддисона или как часть скрининга надпочечниковой недостаточности.

"Анализы на инсулин и кортизол действительно часто назначаются без достаточных оснований и в таких случаях не приносят пользы. Их главная проблема - не в том, что они неинформативны, а в том, что их применяют не по назначению. При правильных показаниях, соблюдении условий сдачи и грамотной интерпретации они могут дать врачу важную информацию. Если вы сомневаетесь, нужен ли вам тот или иной тест, всегда уточняйте у врача, как именно результат повлияет на диагностику и лечение", - заключил доктор.