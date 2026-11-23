Американские ученые обнаружили белок, который может защищать клетки мозга от повреждений при болезни Паркинсона. В экспериментах на мышах увеличение его количества предотвратило накопление токсичных белков и позволило животным прожить более чем вдвое дольше. Результаты исследования Йельского университета опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Болезнь Паркинсона связана с накоплением в мозге белка альфа-синуклеина, который образует опасные скопления и повреждает нервные клетки. Это приводит к дрожанию рук, скованности мышц и замедлению движений. Исследователи выяснили, что белок Kcnn1 способен препятствовать этому процессу. У мышей с повышенным уровнем Kcnn1 практически не образовывались вредные скопления альфа-синуклеина.

Обычные мыши с экспериментальной формой заболевания начинали испытывать двигательные нарушения примерно в шесть месяцев. Животные с повышенным уровнем защитного белка сохраняли нормальную подвижность как минимум до года и жили около 20 месяцев - более чем вдвое дольше.

Ученые также проверили действие Kcnn1 у взрослых мышей. Повышение его уровня в определенной области мозга позволило предотвратить накопление токсичного белка даже при начале воздействия в шестимесячном возрасте.

Авторы считают, что открытие может помочь разработать новые методы лечения болезни Паркинсона. Однако пока эффективность такого подхода подтверждена только на мышах.