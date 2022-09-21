https://news.day.az/officialchronicle/1497273.html Президент Ильхам Алиев: Второй Карабахской войны могло бы и не быть, если бы Армения послушалась нас
Президент Ильхам Алиев: Второй Карабахской войны могло бы и не быть, если бы Армения послушалась нас
Второй Карабахской войны могло бы и не быть, если бы Армения послушалась нас.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления после поднятия азербайджанского флага в городе Лачин.
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