Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Израиля

19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Израиль, сопредседателя Совместной комиссии Эли Коэна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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