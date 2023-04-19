https://news.day.az/officialchronicle/1556915.html Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Израиля
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Израиль, сопредседателя Совместной комиссии Эли Коэна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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