Малейка Аббасзаде назначена председателем правления ГЭЦ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Малейки Аббасзаде председателем правления Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Малейка Мехди гызы Аббасзаде назначена председателем правления Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики.