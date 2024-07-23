https://news.day.az/officialchronicle/1676785.html Малейка Аббасзаде назначена председателем правления ГЭЦ - Распоряжение
Малейка Аббасзаде назначена председателем правления ГЭЦ - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Малейки Аббасзаде председателем правления Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Малейка Мехди гызы Аббасзаде назначена председателем правления Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре