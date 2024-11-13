https://news.day.az/officialchronicle/1706724.html Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Королевство Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу по сотрудничеству в сфере развития и передачи зеленой энергетики В присутствии президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана состоялась церемония подписания "Исполнительной программы между министерствами энергетики Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии".
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Королевство Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу по сотрудничеству в сфере развития и передачи зеленой энергетики
В присутствии президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана состоялась церемония подписания "Исполнительной программы между министерствами энергетики Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подписание состоялось 13 ноября в рамках трехсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре