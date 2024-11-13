Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Королевство Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу по сотрудничеству в сфере развития и передачи зеленой энергетики

В присутствии президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана состоялась церемония подписания "Исполнительной программы между министерствами энергетики Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подписание состоялось 13 ноября в рамках трехсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

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