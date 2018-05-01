Азербайджан примет участие в учениях ВМС Турции

1 мая 2018 15:24

Азербайджан будет участвовать в учениях ВМС Турции, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, учения пройдут 7-11 мая в Эгейском море.

В учениях будут участвовать 19 стран, среди которых также США, Бахрейн, Венгрия, Монголия, Узбекистан, Пакистан и Саудовская Аравия.

Напомним, что до этого Турция проводила военно-морские учения в Эгейском море 6-30 марта.

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