Азербайджан примет участие в учениях ВМС Турции
1 мая 2018 15:24 245
Азербайджан будет участвовать в учениях ВМС Турции, сообщают во вторник турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, учения пройдут 7-11 мая в Эгейском море.
В учениях будут участвовать 19 стран, среди которых также США, Бахрейн, Венгрия, Монголия, Узбекистан, Пакистан и Саудовская Аравия.
Напомним, что до этого Турция проводила военно-морские учения в Эгейском море 6-30 марта.
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