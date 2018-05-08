Концерт рок-звезды или выборы премьера? В Ереване снова митингуют - ФОТО

Началось заседание парламента Армении, в ходе которого будет избран премьер-министр страны.

Единственным кандидатом, как и при голосовании 1 мая, является лидер оппозиции Никол Пашинян.

Неделю назад партия большинства - РПА - проголосовала против его кандидатуры, но последовавшие за этим процессы - тотальные акции неповиновение и психологическое давление на депутатов и их семьи - образумили республиканцев, и, задумавшись о жизни и здоровье своих близких, они решили не мешать парнишке с улицы стать премьером. Пусть попробует, пусть идет и опозорится.

С учетом того, что в действующем парламенте шестого созыва 105 депутатов, кандидату в премьер-министры необходимо набрать как минимум 53 голоса. Большинством голосов в НС обладает Республиканская партия - 58 мандатов, далее идет блок "Царукян" - 31 мандат. Оставшиеся две фракции - это блок "Елк" - 9, АРФ "Дашнакцутюн" - 7 депутатов. В настоящее время Никол Пашинян уже имеет 46 гарантированных голосов, и для победы ему необходимы как минимум 7 голосов соратников Сержа Саргсяна.

Пока работает парламент, праздник непослушания в Армении продолжается. Как уже сообщалось, 8 мая объявлен Николом Пащиняном в стране нерабочим днем (?!). Толпа наблюдает за ходом специального заседания парламента по большим мониторам.

Как пишет издание Hetq.am, многолюдно и в окрестностях площади. Большинство людей пришли в белой одежде. Идея такой акции возникла в соцсетях. Выбор белого цвета обусловлен тем, что он символизирует мир.

Как можно судить по фото, публикуемым армянскими СМИ, участвовать в очередном празднике непослушания в майках с лицом своего кумира пришла, как и прежде, в большинстве молодежь и дети школьного возраста. Видимо, в Армении не видят разницы между концертом какой-нибудь рок-звезды и выборами премьер-министра. Действительно, а какая разница в реалиях Армении?

Между тем, как сообщает газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники, уже известно, сколько республиканцев отдадут голоса Пашиняну. Вчера на заседании Исполнительного органа Республиканской партии Армении с Сержем Саргсяном согласовали вопрос, кто из депутатов фракции РПА проголосует по кандидатуре Никола Пашиняна на сегодняшнем заседании, затем депутатам РПА был представлен "список".

По сведениям издания, за Никола Пашиняна проголосуют 12 депутатов, в основном из бизнес-крыла РПА, а также беспартийные депутаты.

"Таким образом, по всей видимости, "за" проголосуют депутаты: Самвел Алексанян, Ашот Арсенян, Артур Геворкян, Сейран Сароян, Нагапет Геворкян, Ширак Торосян, Тачат Варданян, Арутюн Карапогосян, Аркадий Амбарцумян, Арсен Михайлов, Князь Гасанов, и, наконец, Феликс Цолакян, который проголосовал за Пашиняна также во время прошлого заседания. Однако в этом списке могут произойти изменения. Что касается политического крыла фракции Республиканской партии - Арпине Ованнисян, Эдуарда Шармазанова, Армена Ашотяна, Галуста Саакяна, Ваграма Багдасаряна и других - то они проголосуют против оппозиционного лидера", - отмечает издание.

Зульфугар Ибрагимов