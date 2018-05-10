Ильяс Умаханов: Гейдар Алиев построил крепкий и надежный мост взаимоотношений между Азербайджаном и Россией

Гейдар Алиев - легендарный политик, выдающийся государственный деятель, который сыграл ключевую роль в становлении современного Азербайджана. Он - личность, исторически связавшая современную Россию и Азербайджан, человек, построивший крепкий и надежный мост взаимоотношений между странами.

Об этом сказал председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов на открытии российско-азербайджанской историко-документальной выставки "Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие" и презентация одноименной книги в Центре Гейдара Алиева в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ильяс Умаханов, в свою очередь, подчеркнул, что для него большая честь принимать участие в открытии указанной выставки.

"Через призму уникальной роли личности Гейдара Алиева представленная экспозиция охватывает 25-летнюю историю российско-азербайджанских отношений, особенно прослеживая преемственность взаимодействия Президента России Владимира Путина и Президентов Азербайджана Гейдара Алиева и Ильхама Алиева. Российско-азербайджанское стратегическое партнерство, базирующееся на принципах равноправия, уважения интересов друг друга, отвечает коренным интересам народов наших стран, служит стабильности и безопасности на Кавказе и во всем Каспийском регионе. Я как представитель Дагестана в Совете Федерации хочу отметить, что наши народы связывают семейные, братские узы дружбы и добрососедства. Моего отца - государственного и общественно-политического деятеля Магомед-Салама Умаханова, 100-летие которого в этом году будем отмечать, надеюсь, и с участием азербайджанских друзей и братьев, связывали десятилетия дружбы с Гейдаром Алиевым и Азизом Алиевым. В Махачкале абсолютно заслуженно установлен памятник Азизу Алиеву, а одна из центральных улиц Дербента названа в честь легендарного Гейдара Алиева, и мы этим очень дорожим. Наша общая задача - передать эту эстафету дружбы, братства и добрососедства будущим поколениям", - сказал Умаханов.

По его словам, в эти дни мы отмечаем 73-ю годовщину Победы над фашизмом. "Хочу отдать дань памяти ветеранам наших стран, которые сражались плечом к плечу во время Великой Отечественной войны. Хотелось бы напомнить о кавказских полках "Дикой дивизии", которые воевали во время Первой мировой войны. Ратные подвиги и неувядаемая слава навечно будут ярким примером мужества и самоотверженности, примером для наших детей и внуков. Важным залогом продолжения стратегического взаимодействия наших государств является блистательная, убедительная победа Ильхама Алиева на президентских выборах. В сфере межпарламентского сотрудничества также органично развиваются отношения между нашими странами, организован диалог на высшем уровне, в том числе взаимодействие на международных парламентских площадках. Уверен, что уникальные материалы выставки вызовут большой интерес, помогут молодежи и зарубежным гостям лучше узнать историю азербайджанского народа и его лидера Гейдара Алиева. Открытие выставки послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами. Хочу пожелать азербайджанскому народу мира, стабильности и процветания". - сказал Ильяс Умаханов.

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