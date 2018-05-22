Колинда Грабар-Китарович: В последние годы между Азербайджаном и Хорватией сформировались прекрасные отношения.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az.

"От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника азербайджана - Дня Республики, рад выразить свои наилучшие пожелания процветания вашей страны и народа.

В последние годы между Азербайджаном и Хорватией сформировались прекрасные отношения. Эти существующие между нашими странами дружественные и партнерские отношения придадут дополнительный импульс дальнейшему углублению двустороннего и имеющего глобальное значение диалога и отношений сотрудничества. Уверена, что наше охватывающие множество сфер сотрудничество продолжит и впредь укрепляться во имя дружественных отношений и взаимопонимания между нашими народами.

С нетерпением жду встречи с Вами в ходе запланированного Вами в сентябре этого года визита в Республику Хорватия. Уверена, что этот визит даст дополнительный стимул дальнейшему укреплению существующих между Хорватией и Азербайджаном дружбы и всесторонних отношений в предстоящий период", - говорится в послании