Бесполезные потуги президента Армении - ВЫ ВСЕ РАВНО ПРЕДАТЕЛИ

Армения продолжает оставаться в топе новостных лент в русскоязычном пространстве. И если поначалу речь шла об освещении различных событий, сопровождавших свержение саргсяновского режима и передачу власти Николу Пашиняну, то сейчас их место заняли многочисленные свидетельства и факты русофобии, охватившей победителей-революционеров.

На этом фоне неоднозначным и странным кажется интервью, которое дал российскому телеканалу "Россия 24" бесполезный - не только по факту, но и по конституции - президент этой страны Армени Саркисян.

Начал Саркисян, разумеется с пафосных слов о том, как он не просто не имеет реальной власти и полномочий, а, оказывается, отвечает за конституцию страны и должен служить народу. Причем армянский президент отдельно подчеркнул, что служить он должен не только тому народу, который живет в Армении, но и тому народу, что живет в оккупированном армянами азербайджанском Нагорном Карабахе, и вообще по всему миру.

Тут хотелось бы подробнее. Во-первых, Армен Саркисян этой фразой демонстрирует, что он бездарь не только как политик, но и как дипломат с многолетним стажем. Во-вторых, гарант армянской конституции, видимо плохо выучил сказки, которые тиражирует их собственная пропаганда о мифическом "народе Карабаха", который якобы чем-то существенно отличается от армянских армян и обязан получить государственность. И наконец в-третьих, хотелось бы посмотреть, как именно Армен Саркисян собрался служить интересам, например, Ким Кардашьян. Видимо, решил, что после встречи с Трампом она что-то решает.

Но это были цветочки. Все остальное время интервью армянский президент занимался только одним - раскланиванием и признаниями в любви к матушке-России во всех возможных формах. И от Владивостока до Калининграда он ездил, и из Еревана мотался в Москву и Ленинград ради одного спектакля, и опрашивал армян по всему миру, задавая им вопрос о том, кто же самый близкий друг Армении? Отвечали, разумеется, единогласно - Россия, мол.

Под конец Остапа - Армена - понесло. В ходе беседы Саркисян и вовсе заявил, что из результатов этих опросов следует, что служить интересам армянского народа - это служить интересам армяно-российской дружбы.

В общем, старался Арменка как мог. А с чего вдруг такое усердие? Ответ прост: всего лишь потому, что русофобские настроения в этой стране, которые армяне так давно и тщательно маскируют, стали проявляться в полной мере. Российские СМИ неоднократно отмечали биографии и высказывания новых министров из кабинета Пашиняна, которые не стесняясь говорили о "российской оккупации", "колониальной политике" и так далее. И если несколько лет назад отдельные подобные сигналы списывались на радикализм каких-то конкретных и ничего не решающих людей, то сейчас антироссийская риторика и откровенная русофобия - вроде министра, отказывавшего принимать заявления на русском языке от граждан, не владеющих армянским - стала чуть ли не визитной карточкой победившей армянской революции.

Вот только зря товарищ Саркисян тужился и старался. Историю - и природу армянского предательства не перепишешь и не сотрешь. Предавали турков, предавали азербайджанцев, предавали русских (и предадите еще не раз). Вы - обыкновенные предатели, и остаетесь ими.

Азер Гасымлы