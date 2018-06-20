Армянские СМИ: Пашинян опустился до шантажа

После скандала вокруг Манвела Григоряна, в Армении ожидают продолжения разоблачений.

В принципе, в соседней стране под кого не копни, найдешь "сокровища". Но, как ожидается, разоблачения будут вестись по тому принципу, насколько они могут повлиять на предстоящие парламентские выборы.

Как пишет газета "Грапарак", по некоторым сведениям, Служба национальной безопасности после Манвела Григоряна собирается продолжить ряд "разоблачений".

"Естественно, в этой цепочке находятся яркие представители старого режима - Гагик Хачатрян, Тарон Маргарян. Однако по некоторым сведениям, власти провели внутренний опрос и выяснили, что человек, имеющий в Республиканской партии Армении хоть какой-то рейтинг, это Тарон Маргарян, посему до внеочередных выборов нужно лишить РПА последней надежды - "свергнуть" Тарона Маргаряна", - отмечает издание.

Свергаться нынешний мэр Еревана, упрямо не желающий покидать свой пост по требованию тинэйджеров, будет так же, как был устранен генерал Манвел, то есть руками СНБ. Никто не сомневается, что у Тарона будут сделаны не менее интересные находки. Это один из приближенных к Сержу Саргсяну крупных воров, и разоблачения его преступлений могут стать не менее скандальными.

Но даже не это самое интересное. Тарон Маргарян принадлежит к РПА и является политическим противником премьера Пашиняна, одним из столпов "контрреволюции", и, следовательно, должен быть устранен. А как же быть с союзниками?

Как сообщает "Грапарак", есть сведения, что Гагика Царукяна уговаривают отказаться от политических амбиций на следующих выборах, в противном случае СНБ "посетит" также его "дачу".

То есть Пашинян опустился до шантажа, стараясь отодвинуть в сторону очень богатого и очень влиятельного союзника, который в любой момент может превратиться в конкурента. Первый удар по олигарху уже был сделан принятием поправок в закон о благотворительности, лишивших его статуса мецената. Но Царукян это не бандит Григорян, а птица совсем другого полета, и устроить показательные выступления СНБ в его случае новой власти будет не так просто.

Хотя, кто знает - в свое время Гагик Царукян отступил перед Сержем Саргсяном, грозившим ему проверками и судами. Возможно, он снова решит уйти из политики, как в тот раз, чтобы спасти свои деньги, а теперь уже - и свободу.

Зульфугар Ибрагимов