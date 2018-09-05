Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Хорватию - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с официальным визитом в Хорватию.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В аэропорту "Франьо Туджман" города Загреб, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

В аэропорту "Франьо Туджман" Президента Азербайджана встречали руководитель администрации Президента Хорватии Анамария Киринич и другие официальные лица.