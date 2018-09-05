Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Хорватию - ФОТО
5 сентября 2018 21:32 448
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с официальным визитом в Хорватию.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В аэропорту "Франьо Туджман" города Загреб, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
В аэропорту "Франьо Туджман" Президента Азербайджана встречали руководитель администрации Президента Хорватии Анамария Киринич и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!