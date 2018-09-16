Азербайджано-турецкое братство навсегда изменило регион – Послесловие к военному параду в Баку

Есть даты, значимость которых для истории непререкаема. Для азербайджанского народа 15 сентября, День освобождения Баку - одна из таких дат. Это память о событиях, о которых можно и нужно говорить в сослагательном наклонении, ведь истина в том, что если бы не было 15 сентября 1918 года, не было бы и Азербайджана...

Напомним, что ровно сто лет назад Кавказская исламская армия, в составе которой был и Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации. И хотя истинная история тех времен и правда о спасении Баку целенаправленно искажались советской пропагандой, азербайджанский народ никогда не забывал, кому обязан тем, что его история не прервалась в 1918-м.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Поэтому подготовка к торжества началась задолго до юбилея. Над городом носились военные самолеты, а на площади шли репетиции конных подразделений, интригующих население столицы своим обмундированием покроя начала прошлого столетия. Все ожидали интересного действа и невероятного зрелища. И не ошиблись. Парад действительно впечатлил. И четкостью строя подразделений двух стран, и подбором боевой техники, и разнообразием родов войск, и умопомрачительным мастерством военных летчиков Азербайджана и Турции. Дополнил эту невероятную картину проход перед трибунами строя турецких пехотинцев и конников в форме времен османской империи и АДР, а также турецкий военный оркестр в старинных нарядах, исполнивший захватывающие марши победоносной османской армии.

100-летие освобождения Баку это общий праздник Азербайджана и Турции. Торжества сегодня проходят и в Анкаре. Но главные события, конечно же, развернулись в спасенном в далеком 18-м Баку, на площади Азадлыг.

Парад был организован на самом высоком уровне. А принимали его президенты двух братских стран. Наблюдая за трибунами, можно было заметить не официальный, а дружественный и доверительный характер отношений двух лидеров - президентов Ильхама Алиева и РеджепаТайипа Эрдогана, прибывшего в Баку в официальным визитом специально для участия в торжествах.

Отношения между лидерами двух стран являются отражением отношений межгосударственных, сложившихся исторически и не утерявших своего содержания, несмотря на все перипетии истории. Военный парад к 100-летию освобождения Баку стал своеобразным символом той взаимовыручки, дружбы и братства, которые всегда связывали турецкий и азербайджанский народы. В Азербайджане даже в годы советской власти продолжали помнить о подвиге турецких солдат, сложивших головы во имя свободы братского народа, а старожилы рассказывали, с какой радостью встречал Баку своих освободителей. Сегодня живых свидетелей тех событий уже не осталось, но память о героической битве за Баку остается в наших сердцах. И парад 15 сентября доказал, что связь времен не разорвана, а турецкий и азербайджанский народы за прошедшие сто лет стали только ближе друг к другу.

Именно об этом говорили лидеры Азербайджана и Турции, поднимаясь на трибуну и обращаясь к военным и гостям.

Сегодня турецко-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне, подчеркнул в своем выступлении Президент Ильхам Алиев. Глава государства коснулся взаимодействия наших стран в самых разных областях, подчеркнул высокий уровень военно-технического сотрудничества, в том числе регулярное проведение совместных учений. Большие успехи достигнуты в реализации совместных проектов. По словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджан с Турцией успешно реализуют совместные энергетические и транспортные проекты. Эти проекты создают энергетическую и транспортную карты Евразии.

"Сегодня турецко-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне. Думаю, в мире нет второго такого примера, чтобы две страны были настолько близки друг к другу, являлись опорой друг друга. Наше единство проявляется во всех сферах. Только в этом году мы шесть раз встречались с Реджепом Тайипом Эрдоганом - дважды в Азербайджане, дважды в Турции и дважды в рамках международных мероприятий. Наши встречи проходят регулярно, и каждая из них представляет большое значение. Политические связи сегодня находятся на самом высоком уровне. Мы осуществляем успешное экономическое сотрудничество. Возрастает торговый оборот. Из Азербайджана в Турцию и из Турции в Азербайджан поступают инвестиции, исчисляющиеся миллиардами долларов. Мы успешно реализуем совместные транспортно-энергетические проекты, которые создают энергетическую и транспортную карту Евразии. Нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, сдача в этом году в эксплуатацию проекта TANAP - исторические проекты. Проявлена совместная политическая воля. Были организованы совместные финансовые ресурсы, и эти гигантские транснациональные проекты успешно реализованы. Мы заново создаем транспортную карту Евразии", - заявил Президент Азербайджана.

Действительно, наши страны партнеры практически во всех трансрегиональных проекты, завязанных на Азербайджане. Более того, они основные движущие силы этих проектов. Достаточно назвать такие, как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Главными частями "механизма" грандиозного Южного газового коридора также являются Турция и Азербайджан. Две наши страны связали между собой весь регион, Европу и Азию. Благодаря дружбе Баку и Анкары казавшаяся проблемной интеграция региона стала реальностью, и ближние и дальние соседи Азербайджана и Турции сегодня включены в общее дело, необходимое и выгодное всем.

Не случайно, говоря об азербайджано-турецкой дружбе, глава Азербайджана подчеркнул, что политические возможности братской страны расширяются, возрастает ее роль в мире, что очень радует нас. "Чем могущественнее станет Турция, тем сильнее будет Азербайджан", - заявил Президент..

Это вековое братство особенно ярко проявило себя в сентябрьские дни 1918 года. По словам азербайджанского лидера, прибытие Кавказской исламской армии в Азербайджан и ее прибытие из Гянджи в Баку под руководством Нуру Паши, освобождение нескольких городов и 15 сентября освобождение Баку в результате ожесточенных боев - историческое событие.

Говорил Президент Ильхам Алиев и об успехах Азербайджана, его достижениях и проектах, подчеркивая, что достигнутые страной успехи показывают, что у нее блестящее будущее.

Глава государства подчеркнул, что в следующем месяце Азербайджан отметит 27-ю годовщину восстановления государственной независимости, что очень короткий период для истории. Тем не менее, Азербайджан добился больших успехов, стал важной страной в регионе, возросла его роль в мире, укрепляются международные позиции нашей страны. "Наглядным примером тому служит тот факт, что несколько лет назад 155 стран мира избрали Азербайджан непостоянным членом Совета безопасности ООН. Это - проявление поддержки, оказываемой миром Азербайджану. Реформы, проводимые в экономической сфере, принесли Азербайджану большие возможности, нам удалось добиться высоких результатов. Достаточно сказать, что в последние 15 лет экономика Азербайджана увеличилась в 3,2 раза. В экономику страны были вложены инвестиции на сумму 250 миллиардов долларов", - отметил Президент Ильхам Алиев.

К сожалению, до сих пор остается нерешенным армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, но азербайджанский Президент не сомневается: наступит день, и государственный флаг Азербайджана будет поднят на всех землях, находящихся сегодня под оккупацией.

Президент Турции Эрдоган в свою очередь заверил, что об открытии турецко-армянской границы не может быть и речи до освобождения оккупированных территорий. Турция поддерживает и продолжит поддерживать Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, сказал глава Турецкого государства, подчеркнув, что нагорно-карабахская проблема - это проблема и Турции.

Стоит напомнить, что в 1993 году Анкара пошла на беспрецедентный шаг, закрыв границу с Арменией в знак протеста против оккупации территорий Азербайджана.

"Турция до конца будет поддерживать усилия Азербайджана по разрешению проблемы. Настало время положить конец ожиданию более миллиона наших братьев, которые годами живут с тоской по родине. Те, кто удерживают под оккупацией 20 процентов территорий братского Азербайджана, препятствуют возвращению более миллиона наших братьев на родину, напрасно ожидают от нас открытия границ. Позиция Турции в данном вопросе известна, ясна и точна. Первыми в этом вопросе должны предпринять шаг оккупанты, те, кто посеял в душах миллиона наших братьев тоску по родине. Конечно, мы желаем наладить или продолжить добрые связи со всеми соседями. Но урегулирование нагорно-карабахской проблемы является важнейшим условием возобновлением связей с Арменией. Об этом должны знать все. Нет такого исторического урока, который могли бы преподнести нам те, кто несут ответственность за расправы, учиненные 26 лет назад в Ходжалы, Нагорном Карабахе, те, кто объявил убийц героями. Сегодня здесь турецкие солдаты плечом к плечу с азербайджанскими солдатами отмечают годовщину большой победы, вместе одержанной 100 лет назад. Этот праздник - самый большой дар грядущим поколениям. Мы никогда не позволим, чтобы летопись, написанная сто лет назад на этих землях кровью тысяч наших шехидов, была забыта", - заявил Президент Эрдоган.

Радость Азербайджана - наша радость, проблема Азербайджана - наша проблема, добавил турецкий лидер.

Сказанное президентами на параде в Баку - не просто обмен любезностями, определенный дипломатическим протоколом. Отношения между народами и лидерами наших стран это феномен для современного разобщенного и взаимоозлобленного мира. Примеров такого искреннего братства на планете больше не существует. Дело не в общности языка, религии и общих границах. Это все, конечно, важно, но куда важнее общность мышления, интересов и родство душ.

Парад в Баку доказал - Азербайджан и Турция братья, это братство прошло испытание веками и никто не сможет его историю принизить или переписать. Сердца Баку и Анкары бьются в унисон. Как то бесконечно огромное сердце, что "нарисовали" турецкие летчики в бакинском небе.

Лейла Таривердиева