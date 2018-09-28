Азербайджан-Россия: сотрудничество, от которого выигрывают все

В мировой дипломатии высшего уровня уже давно устоялась "иерархия визитов": их делят на государственные, официальные, рабочие и т.д.

Визит в Азербайджан Президента РФ Владимира Путина, согласно этой классификации, был рабочим. И в то же время в его сжатой до предела программе нашлось место и такому пункту, как посещение Национальной арены гимнастики, где проходили финальные соревнования в рамках чемпионата мира по дзюдо. В этот день проходили командные соревнования - специалисты и просто знатоки считают их самыми зрелищными: по выражению программы "Вести" российского телевидения, "стенка на стенку". Российская команда по итогам заняла третье место, азербайджанские спортсмены - четвертое, уступив россиянам в схватке за "бронзу".

Такова уж логика спортивных единоборств - здесь всегда есть победители и проигравшие. Иное дело - политика и дипломатия, где при должной политической воле и политической мудрости выиграть в одном и том же раунде могут обе стороны. И этот выигрыш еще будет в интересах многих "третьих стран". Переговоры в Баку Президентов Азербайджана и России, участие глав государств в Межрегиональном форуме - блестящее тому подтверждение.

Уровень, скажем так, дипломатической активности между Баку и Москвой показателен сам по себе. Выступая на девятом межрегиональном форуме, Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "...Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин за последние 5 лет в четвертый раз посещает Азербайджан. Я также регулярно совершаю визиты в Россию, и это также является ярким свидетельством нашего партнерства, дружественных и добрососедских отношений между нашими странами".

Сочинская встреча глав государств состоялась менее месяца назад. И нынешний визит в Баку - сам по себе показатель, насколько важное значение придается в Москве отношениям с Азербайджаном. Плюс ко всему этот визит дает изрядную пищу для размышлений в таком деликатном вопросе, как философия, глубинные основы этих самых отношений Баку и Москвы. На первый взгляд, он прошел без громких политических сенсаций, по поводу которых одни кричат "Ура!", а другие впадают в панику. Азербайджан и Россия выстраивают свои отношения, как и положено двум независимым государствам - на основе дружбы, добрососедства и уважения. Владимир Путин подчеркнул это прямо и недвусмысленно: "В целом, говоря об отношениях между Россией и Азербайджаном, хотел бы подчеркнуть, что отношения между нашими государствами, безусловно, выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения. Мы всегда ищем баланс интересов и находим его". Именно это заявление Президента РФ цитировало агентство РИА "Новости".

И самое главное, Баку и Москва находятся уже на той стадии, когда страны не устраивают политических и дипломатических революций, а выстраивают конкретные, осязаемые отношения. Вот и между Азербайджаном и Россией сегодня укрепляется и расширяется двусторонний экономический "базис", причем в этот процесс активно вовлекаются регионы, бизнес, если можно так сказать, "разного калибра", укрепляется гуманитарное сотрудничество, развивается туризм.

Президент Азербайджана в своем выступлении привел красноречивые данные: "Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и партнером номер один по экспорту наших товаров ненефтяной сферы. Также осуществляются проекты, связанные с взаимными инвестициями, и здесь тоже мы видим позитивную динамику". Что не мешает, добавим от себя, развивать сотрудничество и в нефтегазовой сфере. "Очень прочные связи в энергетической и нефтегазовой сфере. Мы в рамках моего официального визита в Российскую Федерацию подписали важный документ - договор между компаниями "Роснефть" и SOCAR по сотрудничеству в нефтяной сфере. Также в Азербайджане более 20 лет успешно работает и является важным инвестором для нас компания "ЛУКОЙЛ", - напомнил Президент. - В сфере электроэнергетики наши энергосистемы работают в параллельном режиме". И, коненчо же, упомянул Президент один из крупнейших инфраструктурных проектов - транспортный коридор "Север-Юг". "Мы очень активно сотрудничаем в транспортной сфере. Проект "Север-Юг", который мы совместно реализовываем, уже приносит свои результаты. В этом году по сравнению с прошлым годом мы видим более чем 100-кратное увеличение транспортировки грузов по этому коридору, и это только начало. Мы рассчитываем, что этот коридор станет одной из важнейших транспортных артерий Евразии и тем самым еще больше будет способствовать сближению между нашими странами и увеличивать наш транзитный потенциал", - подчеркнул глава Азербайджанской Республики. В Азербайджане собирают автомобили "КамАЗ" и "Урал", в ближайшем будущем к ним должны присоединиться и автомобили "ГАЗ".

Свои данные и цифры приводил и Владимир Путин: "Отмечу, что межрегиональные связи являются важнейшей составляющей наших межгосударственных отношений. С регионами Азербайджана тесно работают порядка 70 регионов Российской Федерации", - отметил президент РФ. - Лидерами здесь безусловно являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, но и Ставрополь, Краснодарский край, Астраханская, Нижегородская, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Свердловская области".

Коснулся Президент РФ и такой традиционной сферы сотрудничества Азербайджана и России, как агросектор: "...Инвесторы из Азербайджана участвуют в строительстве в России сельхозобъектов. В их числе, например, тепличный комплекс в Нижегородской области (инвестиции составили более миллиарда рублей), а также совместное предприятие по выпуску продуктов питания в Краснодарском крае. В 2017 году заметно, почти на 12 процентов выросли поставки азербайджанской сельхозпродукции в Россию. Общий объем, на минуточку, - полмиллиарда долларов! - подчеркнул Владимир Путин. - Наши партнеры проявляют повышенный интерес к этой сфере. Свидетельство тому - участие более 30 азербайджанских компаний в международной продовольственной выставке в Москве в сентябре, как раз 17-20 сентября".

Еще одной перспективной сферой сотрудничества становится туризм. Межрегиональный форум совпал с Международным днем туриста. И Президент Ильхам Алиев в своем выступлении отметил: "...Только Азербайджанская национальная авиакомпания совершает более 50 рейсов в неделю в различные города России. Если добавить еще и российских авиаперевозчиков, мы увидим также интенсивность того, как общаются между собой наши граждане и интенсивность наших связей. В туристической сфере мы видим очень значительный рост посещения Азербайджана со стороны граждан России. За неполные 9 месяцев около 700 тысяч россиян посетили Азербайджан. Уверен, что эта цифра также в будущем будет расти".

Еще одну грань "туристического" сотрудничества осветил уже Владимир Путин: "Интенсивно развиваются двусторонние контакты в области туризма. В Ессентуках, благодаря, кстати, азербайджанским предпринимателям построен санаторно-курортный центр, в Железноводске возводится гостиничный комплекс. Планируем также совместно развивать морские круизные путешествия по Каспию".

И, конечно же, главы государств - и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, и Президент России Владимир Путин - высоко оценили и отношение в Азербайджане к русскому языку, и развитие гуманитарного сотрудничества двух стран. "В Азербайджане действует 341 школа с обучением на русском языке, действуют 2 филиала ведущих российских вузов - МГУ и Медицинского университета имени Сеченова", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Его российский коллега со своей стороны отметил: "Мы, безусловно, намерены и дальше всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран в образовании, культуре, науке. Особо отмечу, мы вот и в Сочи с Президентом об этом говорили, мы это видим, и мы высоко это оцениваем, - интерес к русскому языку. И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, муниципалитетов, в городах. Мы это все видим. Вот эти 300 с лишним школ, о которых Президент сказал, - это, конечно, база, но самая главная база в сердцах, в головах людей. Это явное стремление к сотрудничеству, к поддержанию и развитию контактов".

Конечно, сотрудничество Азербайджана и России не ограничивается вышеперечисленными сферами. Есть еще банковский сектор (его в своем выступлении упоминал Президент Ильхам Алиев), есть военное и военно-техническое сотрудничество, контакты в области медицины и многое другое. Это та самая конкретика, которая редко попадает в "топ-новости" с кричащими заголовками. Но именно такие связи и проекты создают по-настоящему прочный фундамент дружеских и добрососедских отношений между двумя странами. И самое главное, Азербайджан выстраивает эти отношения, если угодно, "по-взрослому", без унизительного выпрашивания преференций.

Наша страна зарекомендовала себя как надежный и перспективный партнер. Азербайджан выступает на российском рынке как инвестор, что показательно само по себе. Это уже оценил российский бизнес, в том числе региональный. И это только кажется, что выстраивать такие отношения в политике легко и просто. Начистоту говоря, это и есть "высший пилотаж" - создать такие политические отношения, так продуманно выстроить договорно-правовую базу, чтобы все это позволило развивать конкретное, осязаемое сотрудничество, не опасаясь сиюминутных перемен в политической конъюнктуре. И да, еще нужна собственная устойчивая экономика и политическая стабильность.

Все это есть у Азербайджана - благодаря продуманной, динамичной политике Президента Ильхама Алиева. И поэтому наша страна может позволить себе такую роскошь - выстраивать со своими партнерами, в том числе с Россией, такое вот взаимовыгодное сотрудничество, которое действительно в интересах всех.

Нурани, специально для Day.Аz